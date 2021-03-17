الأمير وليام وتشارلز يتحدثان إلى هاري لأول مرة منذ لقاء أوبرا.. فماذا قالا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشفت مقدمة البرامج الأميركية غايل كينغ لمتابعيها عن أن الأمير هاري تحدث مع شقيقه الأمير وليام ووالده الأمير تشارلز، لأول مرة بعد المقابلة المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت كينغ وهي صديقة مقربة لميغان ماركل، إنها تحدثت إلى الثنائي الذي أخبرها أن هاري تحدث إلى دوق كامبريدج وأمير ويلز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتابعت كينغ، أن المحادثات لم تؤتِ ثمارها، كما أن عائلة هاري وميغان طالبت أفراد العائلة المالكة بأن يتدخلوا وإخبار الصحافة بالتوقف عن نشر القصص غير العادلة وغير الدقيقة والكاذبة التي لها ميل عنصري.

ولم تكشف كينغ البالغة من العمر 66 عاماً، وهي أيضاً صديقة مقربة لأوبرا، عن أي أمثلة على القصص التي كانت تشير إليها، لكنها أضافت أن ميغان لديها “مستندات تدعم كل ما قالته في مقابلتها مع أوبرا”.

وأضافت: “أنا لا أحاول الكشف عن الأخبار، لكنني في الواقع اتصلت بهم لمعرفة شعورهم، لقد تحدث هاري إلى شقيقه ووالده وقيل لي إن المحادثات لم تكن مثمرة، لكنهم سعداء لأنهم بدؤوا محادثة على الأقل، إلا أنه لم يتحدث أحد من العائلة المالكة إلى ميغان حتى الآن”.

الجدير بالذكر أن الأمير وليام شوهد يقود سيارته خارج قصر كنسينغتون في غرب لندن، بينما كان تشارلز وكاميلا أيضاً في شمال المدينة في زيارة لمركز لقاح كورونا في مسجد فنزبري بارك.

ويوم الخميس الماضي، بدا وليام غاضباً وهو يدافع عن العائلة المالكة بينما كان جنباً إلى جنب مع زوجته كيت، وصرح لأول مرة بعد المقابلة، قائلاً: “العائلة المالكة ليست عنصرية”.