بالصورة – تعرّفوا إلى ابنة جيجي حديد وزين مالك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة حديثة لابنة عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد والنجم زين مالك.

وبدا أن الصورة التقطت خلال ظهور للطفلة وأمها عبر الفيديو. ورأى بعض المتابعين من خلالها أنها تشبه والدتها بالكثير من ملامحها.

ويشار إلى أن الطفلة وُلدت في أيلول (سبتمبر) الماضي (2020). وبحسب التقارير فإن عارضة الأزياء أنجبتها في مزرعة تقع في بنسلفانيا وتعود ملكيتها إلى صديقها زين مالك مع الإشارة إلى أنها أقامت هناك منذ أيار (مايو) 2020 وأن تاريخ الولادة هو 19 أيلول (سبتمبر) 2020 وأن زين اشترى المزرعة بناءً على طلب يولاندا والدة العارضة.