شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تواصل أشرف زكى مع المخرج ماندو العدل بسبب مشاركة عمر كمال كممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج ماندو العدل مخرج مسلسل بين "السما والأرض" ردا علي إعلانه مشاركة عمر كمال مطرب المهرجانات كممثل في مسلسله الجديد وذلك من خلال حسابه علي موقع فيس بوك:" تواصل معى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأكد لى أن عمر كمال عنده مشكلة أنه مش نقابي، هشوف ممكن اعمل إيه، علي فكرة أحمد عدوية وحسن الأسمر و حكيم مثلوا، وشعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع استاذ داوود عبد السيد ".

وكان المخرج ماندو العدل، قد كشف عن صورة من كواليس مسلسل " بين السما و الأرض"، عبر حسابه على فيس بوك، وظهر فى الصورة مع عمركمال، وكتب ماندو على الصورة، قائلا:" عمر ممثل لأول مرة بين السما و الارض رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله يا كريم يارب".