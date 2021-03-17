شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تواصل أشرف زكى مع المخرج ماندو العدل بسبب مشاركة عمر كمال كممثل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المخرج ماندو العدل مخرج مسلسل بين "السما والأرض" ردا علي إعلانه مشاركة عمر كمال مطرب المهرجانات كممثل في مسلسله الجديد وذلك من خلال حسابه علي موقع فيس بوك:" تواصل معى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأكد لى أن عمر كمال عنده مشكلة أنه مش نقابي، هشوف ممكن اعمل إيه، علي فكرة أحمد عدوية وحسن الأسمر و حكيم مثلوا، وشعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع استاذ داوود عبد السيد ".
وكان المخرج ماندو العدل، قد كشف عن صورة من كواليس مسلسل " بين السما و الأرض"، عبر حسابه على فيس بوك، وظهر فى الصورة مع عمركمال، وكتب ماندو على الصورة، قائلا:" عمر ممثل لأول مرة بين السما و الارض رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله يا كريم يارب".
وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميدية والانسانية وغيرها.
مسلسل بين السماء والأرض، بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ
والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبيرنجيب محفوظ، إنتاج شركة سينرجى.
ويقدم مسلسل "بين السما والأرض" فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، ويعود هانى سلامة فى "بين السما والأرض" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله "قمر هادى" تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، وشارك في بطولته يسرا اللوزى، وداليا مصطفى، ومريم حسن، ومحمد علاء، ومحسن محيى الدين، وحمزة العيلى، وديانا هشام ورشدى الشامى.