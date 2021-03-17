شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يكشف كواليس صورته خلال مرحلة الطفولة بأحد الملاعب النيجيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد زاهر، عن صورة قديمة له خلال فترة طفولته، أثناء تواجده فى دولة نيجيريا حيث يظهر وسط عدد من الأطفال النيجيريين، ونشر زاهر الصورة عبر حسابه على انستجرام، مطالبا جمهوره ومتابعيه بمعرفة موقعه فى الصورة وسط الأطفال.



أحمد زاهر طفلا

وعن كواليس الصورة وتواجده فى نيجيريا خلال هذه الفترة، قال أحمد زاهر، فى تصريحات إعلامية سابقة، "قصة الصورة بدأت بانفصال والديه عن بعضهما بعد 3 أشهر فقط من الزواج، وبعد سنوات من الانفصال اضطرت والدته للسفر إلى نيجيريا للعمل طبيبة"، مشيرا إلى أنه نشأ وحيداً لا يعرف والده، وعقب عودته إلى مصر أقام هو ووالدته مع جدته، قبل أن يتعرف على والده"، مؤكدا أنه أحبه حبا كبيرا بعد معرفته به.



أحمد زاهر

من ناحية أخرى، يشار إلى الفنان أحمد زاهر، دائمًا ما يكشف عن علاقته المميزة ببناته سواء من خلال حديثه عنهم بالبرامج التليفزيونية أو أثناء ظهورهم فى المناسبات، كما حدث فى إحدى الصور التى نشرها عبرحسابه على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعه ببناته ملك وليلى، حيث علق عليها قائلا: "مع أخواتى الاثنين".