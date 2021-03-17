شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "كان" : "سبايك لى" لا يزال رئيس لجنة تحكيم المهرجان لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان كان السينمائى الدولى أن المخرج العالمى سبايك لى سيترأس لجنة تحكيم المهرجان فى نسخته الـ 74، حيث كان من المقرر أن يتراس لجنة التحكيم في الدورة الماضية الملغاة، وتنطلق فعاليات الدورة الجديدة فى الفترة من 6 إلى 17 يوليو من العام الجارى .

ويعد سبايك لى أحد أعظم المخرجين فى جيله وهو أيضا كاتب سيناريو وممثل ومنتج، ومن المعروف أن سبايك لى يترجم قضايا العصر بدقة فى أعماله المذهلة التى تحقق عادة نجاح مذهل حول العالم، ومن أبرزالأعمال التى قام بأخراجها هى: " Oldboy " و" Chi-Raq " و " Inside Man " و "Pass Over " و " BlacKkKlansman " و غيرهم .

و لأن سبايك لى يمتلك موهبة ساحرة، فقد استطاع أن يحصد عدد كبيرمن أهم وأشهر الجوائز ومن أبرزها جائزة الأوسكار التى نالها مرتين الأولى عام 2016 و 2019 ، وجائزة " Primetime Emmy Awards " وجائزة البافتا وغيرها من الجوائز .

وسوف يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالدورة الرابعة السبعون خلال الأسابيع القليلة القادمة .