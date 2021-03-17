شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ممثل لأول مرة فى مسلسل "بين السما و الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج ماندو العدل، عن صورة من كواليس مسلسل " بين السما و الأرض"، عبرحسابه على فيس بوك، وظهر فى الصورة مع المطرب عمر، وكتب ماندوعلى الصورة، قائلا:" عمركمال ممثل لأول مرة فى "بين السما والارض" رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله يا كريم يارب".



عمر كمال

وتدورأحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميدية والانسانية وغيرها.

مسلسل بين السماء والأرض، بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبيرنجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

ويقدم مسلسل "بين السما والأرض" فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، ويعود هانى سلامة فى "بين السما والأرض" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله "قمر هادى" تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، وشارك في بطولته يسرا اللوزى، وداليا مصطفى، ومريم حسن، ومحمد علاء، ومحسن محيى الدين، وحمزة العيلى، وديانا هشام ورشدى الشامى.