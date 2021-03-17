"كنتي بتسعدي أمي".. هكذا هنأت ابنة رجاء الجداوي بوسي شلبي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلادها، الموافق اليوم 17 مارس الجاري.

ونشرت أميرة صورًا تجمع بوسي شلبي بوالدتها رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّقت أميرة على الصور قائلة: "كل سنة وأنتي سعيدة وبصحة وعافية وستر وحب وهنا ونجاح ورزق واسع يا بوسي يا (أم أمي) الجدعة، ربنا يسعدك دايما زي ما كنتي بتسعدي أمي، بحبك وأنتي عارفة غلاوتك عندي أد إيه".

وردت الإعلامية بوسي شلبي: "يا حبيبة قلبي يا رجاء يا غالية كنتي دائما أول واحدة بتكوني معايا في اليوم ده وحشتيني قوي ومفتقداكي وربنا يخليلي أميرة وروضة سند وأخوات غاليين قوي".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.