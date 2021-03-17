خاص| أشرف زكي يجيب.. هل تم نقل شريف الدسوقي إلى مصحة نفسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ما هي حقيقة إيداع الفنان شريف الدسوقي في مصحة نفسية وتهديده بالانتحار في حضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؟ "الخليج 365" تواصل مع الأخير ليكشف لنا حقيقة ذلك.

النقيب قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن "ما تردد حول نقل الفنان شريف الدسوقي إلى إحدى المصحات النفسية، وبالتنسيق معي، أمر غير صحيح تماما وكاذب".

وعن حقيقة تهديد الدسوقي بالانتحار في حضوره، قال زكي: "لم يحدث أيضا".

وكانت قد ترددت أقاويل عن أن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي قام بالتواصل مع أسرة الفنان شريف الدسوقي وطلب حضورهم إلى مقر النقابة، واتفق معهم على وضعه في إحدى المصحات النفسية، أملًا أن يعود إلى اتزانه، والتخفيف من الحالة السيئة التي يمر بها هذه الأيام.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم: ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.