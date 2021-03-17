"مكنتش مصدقة لحد ما شوفتهم مع بعض".. قصة خيانة خطيب دينا الشربيني لها مع صديقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحتفل النجمة دينا الشربيني، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ36، إذ أنها من مواليد مثل هذا اليوم 17 مارس من العام 1985.

ومرت "دينا" بالعديد من المواقف الصعبة في حياتها الشخصية، من بينها ما روّته خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "فحص شامل" عبر فضائية "الحياة" (مايو 2017)، حول تعرضها للخيانة من خطيبها السابق مع صديقتها.

وقالت دينا: "من أكتر المواقف اللي وجعتني في حياتي، لأن الخيانة كانت بين خطيبي وصديقتي، في الأول مكنتش مصدقة لحد ما اتأكدت، سمعت في الأول ومصدقتش وبعدين روحت مكان وشوفتهم مع بعض".

وعن رد فعلها بعد اكتشاف الخيانة؛ قالت: "أول ما شوفتهم روحت البيت، معملتش أي حاجة، اتكلمت بعدين، مقدرتش أواجه حتى، اتضايقت منها أكتر منه بكتير، أنا ممكن أتوقع من أي راجل أنه يعمل كده، لكن مكنتش متوقعة أبدا أن صاحبتي اللي عايشة معايا وقريبة مني أوي أنها تعمل كده، ده اللي وجعني، هي وجعتني أكتر منه رغم أنه خطيبي".

تابعت: "كنت بحكيلها بعشم جدا، كنت معرّفها بيحب إيه وبيكره إيه، اديتها المفتاح وطريقة الاستخدام هدية، وصديقتي دي رجعت كلمتني بعد سنتين تقريبا، كانت مبرراتها إن كده كده كانت شايفة موضوعي معاه بايظ ومش هتفرق وكأنها فاعل خير".

اختتمت: "هو فضل خلال السنتين وأكتر يحاول نرجع، كان بيقول غلطة وأنا آسف وبتاع، لكن أنا كنت خلاص نهيت الموضوع، لازم ننهي الموضوع خاصةً لما يكون الموقف بيتكرر وبنعدي كتير".

ومن جانب آخر؛ تستعد الفنانة دينا الشربيني لخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021، من خلال مسلسل "قصر النيل" مع للنجوم ريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، عمر السعيد، ومريم الخشت، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي.