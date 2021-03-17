مخرجة "أعز الولد" تكشف كواليس تعاونها مع رجاء الجداوي في آخر أفلامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"شكرا رجاء الجداوي".. هكذا حرصت الشركة المنتجة لفيلم"أعز الولد" على توجيه التحية إلى الفنانة الراحلة، في بداية دعاية الفيلم المقرر عرضه على منصة "شاهد" يوم 19 مارس الجاري.

مخرجة الفيلم سارة نوح تحدثت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن كواليس التعاون مع رجاء الجداوي، وقالت: "الفنانة الراحلة رجاء الجداوي رحمها الله، كانت خلال تصوير مشاهدها في الفيلم، من ألطف الناس".

أضافت سارة نوح: "الراحلة تعاملت باحتواء جميل لي، وتشجيع قوي جدا، مع كون الفيلم أولى تجاربي".

"أعز الولد" الذي يشهد آخر ظهور سينمائي للفنانة رجاء الجداوي، من بطولة ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، وشيرين، وإنعام سالوسة، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح في تجربتها الإخراجية الأولى، من إنتاج Lagoonie Film Production وThe Producers والطاهر ميديا برودكشن.

ورحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عالمنا في يوليو الماضي، عن عمر يناهز 82 عاما، في مستشفى العزل بالاسماعيلية، بعد معاناة مع المرض بسبب إصابتها بفيروس كورونا.