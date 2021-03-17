هكذا احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلاد بوسي شلبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد الإعلامية بوسي شلبي، الذي يوافق اليوم 17 مارس الجاري.
نشرت إلهام مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وصديقتي وأختي بوسي طيبة وبخير، يارب دايما متألقة وفي أحسن صحة، سنة حلوة عليكي حبيبتي".
كما علقت الفنانة جومانا مراد: "كل سنة وأنتي طيبة وبخير وصحة وسعادة يا حبيبتي".
ومن جانب آخر؛ تنتظر الفنانة إلهام شاهين عرض مسلسلها الجديد "حته مني"، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، ويضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.