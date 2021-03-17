فن ومشاهير

هكذا احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلاد بوسي شلبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد الإعلامية بوسي شلبي، الذي يوافق اليوم 17 مارس الجاري.

نشرت إلهام مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وصديقتي وأختي بوسي طيبة وبخير، يارب دايما متألقة وفي أحسن صحة، سنة حلوة عليكي حبيبتي".

كما علقت الفنانة جومانا مراد: "كل سنة وأنتي طيبة وبخير وصحة وسعادة يا حبيبتي".

ومن جانب آخر؛ تنتظر الفنانة إلهام شاهين عرض مسلسلها الجديد "حته مني"، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، ويضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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