عارفة عبد الرسول ودعاء فاروق في "معكم منى الشاذلي" بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

في حلقة خاصة عن عيد الأم؛ تستضيف الإعلامية منى الشاذلي عدد من نجمات الفن والإعلام، في برنامجها "معكم"، على قناة cbc، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تتضمن الحلقة فقرة تجمع الإعلامية دعاء فاروق والفنانة عارفة عبد الرسول واليوتيوبر سارة الذهبي، للحديث عن تربية الأبناء، والفوارق بين أساليب وطرق التربية في الماضي والحاضر، وصعوبات التعليم "الأونلاين" مع الأبناء والأحفاد.

كما تتضمن لقاءً مع المطربة هلا رشدي، التي تظهر لأول مرة بصحبة نجلها "معز"، وتهدي له أحدث أغانيها التي تطلقها احتفالا بعيد الأم.

وتقدم "هلا" فاصلا من أجمل أغنياتها، بالإضافة إلى عدد من الأغاني القديمة.

وتتضمن الحلقة كذلك، فقرة مع "الحاجة فتحية" التي تكفلت برعاية وتربية 34 بنتا من الأيتام.