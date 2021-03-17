محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على يوتيوب لـ3.9 مليار مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" لـ3 مليار مشاهدة.

ونشر "رمضان" صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق عليها: "شكرا، قناتي على يوتيوب وصلت 3.9 بليون مشاهدة، و12.3 مليون مشترك".

ومن ناحية أخرى يخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

"موسى" يشارك في بطولتها النجوم: رياض الخولي، سمية الخشاب، عبير صبري، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.