شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني تريند جوجل .. بيجبر خواطر المعجبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم تامر حسني تريند جوجل، بعد لقاءه بإحدى معجباته التي التقته خلال تواجده في أحد الفنادق خلال زيارة له ،وعبرت عن إعجابها بالفنان تامر حسني ورغبتها منذ سنوات في لقاءه.

تامر حسني

تامر حسني

ونشرت آية مكرم، صور وفيديوهات لها مع النجم تامر حسني، بعد لقاءها به وكتبت قائلة:" تبان صوره مع فنان..تبان لحظة حلوة لحاجة كنت بتمناها ممكن نشوفها عادية..الأهم من كل الاختلافات دي انك تبقي حقيقي وطبيعي، كنت أتمني أشوفه بس طلع عارفني كدكتوره اتفقنا أو اختلفنا اتمنوا الحلو للناس بكل حب واريحيه، كنت بقول أتمني اقابله وقابلته واتمني اشتغل معاه وهشتغل بإذن الله فنان جميل ومختلف متواضع ومحبوب ..ربنا يحبب فيه خلقه".

تامر حسني

كما وعد تامر حسني واحدة من معجباته بمشاركتها له في حفله المقبل، وذلك بعد إبداعها فى عزف إحدى أغنياته فى مقطع فيديو نشره أيضًا عبر ستوري حسابه على "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "إيه حلاوتك دى.. انتي معايا الحفلة الجاية".

تامر حسني

تامر حسني ، اقترن اسمه كثيرا منذ بداية مشواره الفنى، بـ جبر خواطر معجبيه، ووجوده لهم في وقت احتياجهم له عند وصول أي جديد له بشأنهم، ومن هنا يعلم تامر حسني الكثيرين درس في جبر الخواطر.