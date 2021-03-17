كارلي كلوس وجوشوا كوشنير يستقبلان مولودهما الاول

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

كارلى كلوس وزوجة عارض الازياء جوشوا كوشينر

أعلنت عارضة الازياء الاميركية كارلى كلوس​، وزوجة عارض الازياء ​جوشوا كوشينر​ على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي عن ولادة طفلهما الأول.



ويشار الى أنهما لم يتفقا بعد على إسم المولود الجديد انما نشرا صورة له. وانهالت التعليقات من جانب المتابعين الذين سارعوا الى تهنئتهما في هذه المناسبة السعيدة.

وكتبت العارضة الشهيرة جيزيل بوندكين قائلة: "استفيدوا من كل لحظة الاولاد يكبرون بسرعة". وعلقت الممثلة الأميركية كايت هادسون من خلال رسومات بشكل قلب.

وكانت كارلي كلوس وجوشوا كوشنير قد اعلنا عن الحمل في تشرين الاول الماضي ونشرا صورة لكارلي بالمايوه الاحمر يكشف عن بطنها المنتفخ.