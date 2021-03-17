شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفوا إلى ساعات محمد بن سلمان ولن صدقوا كم يبلغ سعر كل منها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأمير محمد بن سلمان

يعد الأميرمحمد بن سلمان​، ولي عهد السعودية من رجال السياسة الأكثر أناقة فالعام الماضي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تم تسريب اسم العطر الذي يستخدمه مما سبب نفاذه من الأسواق.



والى جانب العطور يهتم امير المملكة العربية السعودية بالساعات فهو يمتلك مجموعة كبيرة نستعرض لكم أبرزها:

صنع 300 قطعة فقط من هذه الساعة وقد سُميت على اسم طريق مونتوك (Montauk) في جزيرة لونغ ايلند في نيويورك. ساعات هوبلو Hublot الى المفضلة لدى بن سلمان فقد ظهر وهو يرتدي هوبلو Big Bang Unico مصنوعة من الياقوت ويبلغ سعرها 70 ألف دولار وارتدى ولي العهد محمد بن سلمان أيضاً ساعة هوبلو Big Bang Tourbillon ويتخطى سعرها الـ 90 الف دولار ظهر محمد بن سلمان وهو يرتدي ساعة "أوديمار بيكيه" Audemars Piguet من مجموعة "رويال اوك سكيليتون"، وسعرها يتخطى الـ 35 الف دولار.