أحمد الزين يتعرض لذبحة قلبية وينقل الى المستشفى

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

الممثل القدير أحمد الزين

كشف الفنان والموسيقي بلال الزين على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن والده الممثل القدير أحمد الزين​ قد تعرض لذبحة قلبية عند منتصف الليل وتم نقله على الفور الى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية عاجلة.



ولم يكشف بلال عن الوضع الصحي لوالده حالياً او اي تفاصيل أخرى حول الموضوع واكتفى بأن يطلب من المحبين الدعاء لوالده بالشفاء العاجل وان تتحسن صحته بسرعة وكتب : "لطفاً الدعاء له ولكم الأجر والثواب"

وختم كلامه بعبارة مؤثرة : "سلامة قلبك يا تاج راسي"