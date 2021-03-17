ميغان ماركل تشجع النساء العاطلات عن العمل

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

ميغان ماركل

أفادت "Smart Works"، وهي منظمة بريطانية تساعد النساء العاطلات والضعيفات على العودة إلى مكان العمل وتقدم لهنّ نصائح التدريب والملابس المهنية.



ودونت ​ميغان ماركل​ دوقة ساسكس، ملاحظاتها الخاصة وتتمنى التوفيق لهؤلاء النساء. وبما انها تتمتع بمهارات في الخط فقد وقّعت الرسائل بخط يدها لتشجيعهنّ على العمل، بالإضافة إلى إرسال رسالة شخصية إلى كل منهنّ.

وكتبت "Smart Works" على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "احتفالًا بشهر تاريخ المرأة واليوم العالمى للمرأة​، استغرقت راعيتنا، دوقة ساسكس، لحظة لإرسال بعض كلمات التشجيع الى بعض منالنساء العاملات​ لدينا".

وتابعت بالقول: "أن الدوقة كتبتها وتم تسليم الملاحظات الشخصية إلى مركزنا في وقت سابق ثم ارسلناها إلى العاملات، لمنحهن هذا التشجيع الإضافي عند عودتهن إلى مكان العمل".