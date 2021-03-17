فيديو.. ملكة جمال المحجبات تنهار أمام "سحر" تامر حسني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر الفنان المصري تامر حسني، محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي، بعد صدفة جمعته بإحدى معجباته، تبين أنها "ملكة جمال المحجبات".

وتواجد تامر حسني في أحد الفنادق خلال حملة ترويج لشركة هواتف محمولة، وأثناء المرور في "لوبي الفندق" شاهدته الفتاة وتدعى آية مكرم، وهي مدونة مصرية، وتملكتها الدهشة وسيطر عليها الذهول من المفاجأة، ولفت رد فعلها مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

واستغلت آية مكرم الفرصة، وقامت بالتقاط عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو مع تامر حسني، وقامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستقرام" وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: "تبان صورة مع فنان، تبان لحظة حلوة لحاجة كنت بتمناها ممكن نشوفها عادية، الأهم من كل الاختلافات دي إنك تبقى حقيقي وطبيعي، كنت أتمنى أشوفه بس طلع عارفني كدكتورة وصاحبة لقب".





وأضافت: "اتفقنا أو اختلفنا اتمنوا الحلو للناس بكل حب وأريحية، كنت بقول أتمنى أقابله وقابلته فأتمنى أشتغل معاه وهشتغل بإذن الله.. فنان جميل ومختلف، متواضع ومحبوب.. ربنا يحبب فيه خلقه".

يذكر أن أية مكرم تبلغ من العمر 25 عاما، وتقدم نفسها بصفتها دكتورة تغذية علاجية، وحصلت على لقب ملكة جمال المحجبات عام 2018.



