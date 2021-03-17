تفاصيل "حرب أهلية" بين سارة التونسي و"العدل جروب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة سارة التونسي إنها تعرضت خلال الفترة الماضية لضغوط كثيرة، بعد أزمتها مع صناع مسلسل "حرب أهلية".

وكشفت الفنانة التونسية، سارة التونسي، عن تفاصيل الخلاف من خلال منشور طويل عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" قالت خلاله: "احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية، والعربية عموما، واحتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل حرب أهلية".

وأضافت: "ما حدث قمت بإثباته في محاضر رسمية، ولم أخض في التفاصيل إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض لها لمنعي من استكمال ما بدأت.. لكن كلي ثقة في القضاء المصري".

وتابعت: "لم أود الإدلاء بأي تصريحات ولكن حفاظا على سمعتي (الشخصية والمهنية) والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر، فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة العدل جروب، بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل، وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل والاادعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير وتشويه السمعة".

وواصلت: "أود التنويه إلى أن خصمي في هذه القضية هو شركة العدل الجروب فقط لا غير! حيث إن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصاحب شركة سينرجي المشهود لهم بالاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة وذكريات جميلة".

يذكر أن سارة التونسي جاءت بديلة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومسلسل "حرب أهلية" من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا، وباسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.

وأعلنت شركة "العدل جروب"، في وقت سابق، سبب الأزمة واستبعاد سارة التونسي، حيث قال المنتج جمال العدل إن السبب هو افتعالها لبعض المشاكل، والتي كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها.

وأضاف: "النقابة بعتت لنا وقالت إنها مينفعش تشتغل لأن دورها كبير بالمسلسل، فاضطررنا لتغييرها، لذلك قامت الشركة باستبعادها، واختارت الفنانة أروى جودة لأداء الدور والشخصية، وهو دور ذو مساحة ومؤثر وفعال في سياق الأحداث".