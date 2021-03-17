نرمين الفقي تحسم موقفها من "قطار الزواج".. شرط وحيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسمت الفنانة المصرية، نرمين الفقي، موقفها من خوض تجربة الزواج، مشيرة إلى أنها "لن تتزوج إلا إذا وجدت رجلا يتقي الله فيها".

وقالت نرمين الفقي، عبر حسابها على "فيسبوك": "فَليَذهب قَطار الزواج إلى الجحيم إن لَم يَكُن رَجُلاً يَتقي الله في قَلبك"، ووجدت تفاعلا كبيرا من متابعيها وتقدم بعضهم على خجل بطلب الزواج.

وسبق أن نفت نرمين الفقي ما يتردد عن مغالاتها في شروط الزواج ما تسبب في عدم ارتباطها حتى الآن، مؤكدة أن حياتها لم تكن سهلة كما يظن البعض والاختيارات أمامها كانت محدودة، وقالت إنها فضلت بالنهاية أن تعيش بدون زواج على أن تظل طوال حياتها تحمل لقب مطلقة.

ومن المقرر أن تكشف نرمين الفقي تفاصيل نجاحها في مسلسل "لؤلؤ" وسر عودتها إلى الدراما بعد غياب سنوات ولماذا لم تتزوج حتى الآن، عندما تحل ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي" المصرية، الخميس المقبل.

وستتحدث الفنانة المصرية عن حياتها الشخصية ومواصفات فتى أحلامها، وأسباب تأخر زواجها، فضلا عن علاقتها بوالديها، كما تكشف أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية حتى الآن.