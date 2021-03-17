في عيد الأم.. نجوم يطرحون أغنيات جديدة لـ"ست الحبايب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل العالم في 21 مارس/ آذار من كل عام بعيد الأم، ويتسابق معه نجوم الفن في طرح الأغنيات التي تعبر عن قيمة ومكانة الأم.

وظهرت بالفعل أغنيات خالدة عن الأم ازدادت جمالا وتوهجا بمرور السنوات عليها ومنها أغنية "ست الحبايب" للفنانة الراحلة فايزة أحمد، وأغنية "أحن قلب" التي قدمها الراحل محمد فوزي مع المطربة نازك.





وفي 2021 حرص أيضا النجوم على الاحتفاء بعيد الأم، ورصيدها الكبير في القلوب، فطرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية جديدة بعنوان "إمي" من تأليف إميل فهد وألحان يحيى الحسن وتوزيع باسم رزق.



ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي على تطبيق أنستقرام مقطعا من الأغنية وأرفقته بتعليق قالت خلاله: "إمي متاحة حاليا على جميع المنصات الصوتية" وهي إهداء لكل الأمهات.





كما كشف المطرب المصري مدحت صالح عن أغنيته الجديدة بمناسبة عيد الأم المقبل والتي تحمل اسم "إنتي حلوة في كل وقت" والتي قام بتسجيلها في الاستوديو الخاص به منذ أيام.

وقال مدحت صالح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "برومو أغنيتي الجديدة للأم اللي هتنزل كاملة على قناتي على اليوتيوب يوم السبت القادم بإذن الله.. بحبكم".

الأغنية من تأليف مصطفى إبراهيم وألحان سدي مؤنس.

ومن المنتظر أيضا أن يطرح المطرب الشعبي أحمد شيبة أغنية جديدة في عيد الأم المقبل.