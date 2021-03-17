مباحثات إماراتية برازيلية لتعزيز العلاقات الدفاعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة مع البرازيل العلاقات المتميزة الرابطة بين البلدين في مجال الدفاع، وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الإماراتي في برازيليا صالح أحمد السويدي، بوزير الدفاع البرازيلي فيرناندو أزيفيدو إي سيلفا، في عاصمة البلد الأخير.

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين في مجال الدفاع وسبل تعزيزها، إلى جانب استعراض المشاركة البرازيلية المتميزة في معرضي الدفاع الدولي "آيدكس" و"نافدكس" 2021.

وخلال اللقاء، أشاد سفير دولة الإمارات صالح أحمد السويدي بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشار إلى أن الملحقية العسكرية لدولة الإمارات في برازيليا هي الأولى للدولة في منطقة أمريكا اللاتينية.

من جانبه، شدد وزير الدفاع البرازيلي على اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات في المجال الدفاعي.

ولفت إلى تميز الصناعات البرازيلية في هذا المجال، معربا عن إعجابه بما وصل إليه معرض "آيدكس" من تميز وما حققه من نجاح.

كما عبر عن تطلعه لمشاركة بلاده في معرض دبي للطيران.