سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 17 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، في السوق السوداء، وسط تفاقم أزمة نقص المعروض.

وبلغ سعر صرف الدولار 4450 ليرة للشراء، و4540 ليرة للبيع، مقابل، 4250 ليرة للشراء، و4320 ليرة للبيع، مقابل أمس.

في حين استقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما تشريعيا يقضي بصرف منحة لمرة واحدة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين.

كما قضى المرسوم الذي صدر، الثلاثاء، بصرف منحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وفقا لما ذكرته وكالة "سانا".

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.



كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان التي تعصف بها أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وفاقم الصعوبات في وقت يواجه فيه السوريون صعوبة في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 5290 ليرة للشراء، و5402 ليرة للبيع، مقابل، 5065 ليرة للشراء، و5153 ليرة للبيع، أمس.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية إلى 6174 ليرة للشراء، و6309 ليرات للبيع، مقابل، 5888 ليرة للشراء، و5995 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وصعد سعر الريال السعودي في سوريا لدى السوق السوداء إلى 1185 ليرة للشراء، و1212 ليرة للبيع، مقابل، 1131 ليرة للشراء، و1153 ليرة للبيع، أمس.

وقفز سعر الدرهم الإماراتي في سوريا لدى السوق الموازية إلى 1209 ليرات للشراء، و1236 ليرة للبيع، مقابل، 1154 ليرة للشراء، و1176 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي لدى السوق السوداء إلى 14741 ليرة للشراء، و15065 ليرة للبيع، مقابل، 14067 ليرة للشراء، و14324 ليرة للبيع، أمس.