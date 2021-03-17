شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تستعيد ذكريات عيد ميلادها بصورة تجمع نجمات مصر ورجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم عيد ميلاد الإعلامية بوسى شلبى، الذى يوافق 17 مارس، والتى عبرت عن افتقادها لأجواء الاحتفال التي استمتعت بها العام الماضى، وتجمعها مع صديقاتها المقربات من عالم الفن، قبل ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى راح ضحيته عدد كبير من الأشخاص حول العالم، بينهم فنانين كثيرون، وأبرز ضحاياه من الظاهرين فى صور عيد ميلادها السابق، هى الفنانة القديرة رجاء الجداوى.



بوسى شلبى تستعيد الذكريات

نشرت الإعلامية بوسى شلبى، صورة تجمعها مع عدد كبير من أصدقائها المقربين، في حفل عيد ميلادها العام الماضى، وعلقت عليها: "في 2020 كان أجمل يوم في حياتي كان معي كل حبايبي الغالين في عيد ميلادي.. ربنا ياخد الكورونا ونرجع نتجمع تاني.. ها أفضل عمري كله أفتقد الغالية رجاء الجداوى العمود الفقرى بتاعنا.. شكرا أصحابي وحبايبي علي وجودكم في حياتى.. أنتم أحلي حاجة وأحلي هدية ربنا هداني بيها الأصدقاء".



بوسى شلبى مع نجمات مصر فى عيد ميلادها

وفى سياق آخر، كانت بوسى شلبى، قد وثقت قبل أيام قليلة عيد ميلاد النجمة يسرا بصور وفيديوهات، حيث احتفلت يسرا بعيد ميلادها الذى يوافق 10 مارس، وسط عدد من أصدقائها خارج الوسط الفني وداخله، وظهرت وهى تتوسط بعض أصدقائها منهم المذيعة بوسى شلبى.

وفى الصور والفيديوهات التى نشرتها بوسى شلبى عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، ظهرت يسرا وهى تمسك البلالين وسط الأصدقاء، وبتواجد تورتة مكونة من ثلاث أدوار باللون الأبيض في الذهبى التي صُنعت خصيصاً من أجل تلك المناسبة.