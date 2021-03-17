شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر الأفريقى يهدى دورته لـمديحة يسري والمليجى وحامد وعياد وصايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته العاشرة لأرواح 5 سينمائيين راحلين لكل منهم مسيرته المشرفة في السينما المصرية والعربية والأفريقية ويطلق المهرجان دورته باسم الراحلة مديحة يسري ويخصص لها كتابا بعنوان " سمراء النيل " يكتبه محمد محمد مستجاب، كما يخصص لها ندوة خلال فعاليات المهرجان بحضورالنجوم الذين عاصروها .



اهداء المهرجان

أيضا يهدي المهرجان دورته المقبلة لروح الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد والمنتج السينمائي التونسي نجيب عياد رئيس مهرجان أيام قرطاج السينمائية، كما تهدي الدورة لروح السينمائي المغربي نور الدين الصايل وأيضا الفنان المصري الكبير الراحل محمود المليجي ويخصص له ملف خاص من ضمن نشرات المهرجان عن أعماله وأهم المحطات السينمائية في مشواره .

بالإضافة لهؤلاء يكرم المهرجان أيضا اسم الفنان السوداني الراحل الهادي الصديق وتهديه إدارة المهرجان تلك الدورة وهو من المكرمين ضمن برنامج تكريم السينما السودانية .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتى الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة، وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبد الخالق، والفنان القديرسمير صبري والنجم محي إسماعيل.