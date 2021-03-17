حفاظا على سمعتي".. أول رد من سارة التونسي بعد استبعادها من مسلسل "حرب أهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل "حرب أهلية" مؤخرا استبعاد الفنانة الشابة سارة التونسي من العمل واستبدالها بالفنانة أروى جودة، بسبب وقوع مشاكل أثناء التصوير- على حد وصفها.

وردت التونسي على قرار الاستبعاد، قائلة عبر حسابها الخاص على الفيسبوك:"احتراما لجمهوري العزيز و للصحفيين و وسائل الإعلام التونسية و المصرية و العربية عموما و احتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخوض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل "حرب أهلية"و بخصوص ما حدث، وهو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية ".

و استكملت:" وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت، لكن كلي ثقة في القضاء المصري".

وأضافت:" لم أود الإدلاء بأي تصريحات، و لكن حفاظا على سمعتي (الشخصية و المهنية ) والتي تمسني و تمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة العدل جروب بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل و كل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل و الإدعاءات سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة".

واستكملت: "أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو شركة العدل الجروب فقط لا غير! حيث أن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامرمرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصاحب شركة سينرجي المشهود لهم بالاحترافية و احترام أخلاقيات المهنة وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة وذكريات جميلة".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا وأروى جودة وجميلة عوض إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج العدل جروب.

وكان كشف المنتج جمال العدل في تصريحات سابقة لمصراوي أنه تم استبعاد الفنانة سارة التونسي بسبب حدوث أزمات أثناء التصوير".