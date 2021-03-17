فيديو.. أحمد الفيشاوي يطهو في أحد المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو له، وهو يقوم بالطهي بجانب "الشيف" في أحد المطاعم.

وعلق "الفيشاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "دي ولعت بجد"، بينما ظهرت زوجته نادية الكامل في آخر الفيديو الذي حاز على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يستعد لطرح أحدث أفلامه "30 مارس" وهو من بطولة خالد الصاوي، البطولة محمد علي رزق، أحمد خالد صالح، دينا الشربيني، محمد جمعة، وليد فواز، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

كما يستكمل الفيشاوي حاليا تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "ريتسا" بطولة النجم محمود حميدة، يوسف عثمان، ومن إخراج أحمد يسري.