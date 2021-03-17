فن ومشاهير

“ميسي النمسا”.. موهبة جديدة على رادار برشلونة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين
النجم النمساوي يوسف دمير

النجم النمساوي يوسف دمير

يسعى نادي الأسباني إلى البحث عن بديل لنجمه ليونيل من بلوغ عمر 34 عاما فضلا عن احتمال رحيله بنهاية الموسم الجاري، في مهمة ليست سهلة بالمرة.

وكشفت شبكة “إي إس بي إن” الإخبارية أن برشلونة يتصدر قائمة الأندية الساعية لضم الموهبة الشابة يوسف دمير، الملقب بـ”ميسي النمسا”.

حسب تقارير صحفية، فقد قرر نادي رابيد فيينا بيع نجمه الواعد خلال الصيف المقبل للاستفادة من قيمته المادية، قبل أن ينتهي عقده في صيف 2022 ووقتها سيمكنه الرحيل مجانا.

ويمكن لدمير اللعب في أي موقع هجومي بشكل مميز، حيث يمتلك مهارات رائعة للتحكم في الكرة والمراوغة والتسديد، لكنه وفقا لصحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، فإنه يحتاج إلى تطوير الجانب الدفاعي من أدائه.

ويتخوف برشلونة من انهيار مستوى الفريق بعد رحيل ميسي المحتمل أواخر الموسم الجاري، أو حتى بعد اعتزاله، ويسعى منذ فترة لتأمين بديل يمكن أن يحمل مسؤولية الفريق مستقبلا.

يوسف دمير

يوسف دمير

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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