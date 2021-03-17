شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "شنطة سفر" من مسلسل "ورا كل باب" تدخل غرف المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف المخرج محمد بكير على مونتاج حلقات الحكاية الرابعة من مسلسل "ورا كل باب" والتى تحمل اسم "شنطة سفر" بعد الانتهاء من تصويرآخر مشاهد العمل خلال الساعات الماضية، الحكاية بطولة دينا، وأحمد صيام، ورمزي العدل، ومنة عرفة ومن المقررعرضها الأسبوع بعد المقبل على قناة الحياة.



بطلات حكاية شنطة سفر

وانطلق عرض مسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة، الأسبوع الماضى، حيث عرضت الحكاية الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وعابد عنان تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وتعرض هذا الأسبوع الحكاية الثانية بعنوان "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان وهايدى رفعت وحلمى فودة.

وانتهت المخرجة إيمان الحداد من تصوير الحكاية الثالثة من المسلسل وتحمل اسم "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمرعبد العزيز، آية هشام، فيما انطلق تصوير الحكاية الخامسة بعنوان "طبق الأصل" بطولة فتحى عبد الوهاب وتأليف محمد الشواف وإخراج معتز حسام الدين.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى وفكرة يسرى الفخرانى ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعى من داخل البيوت المصرية.