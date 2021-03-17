شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح منصور عمدة "الزوجة الثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد، الفنان الراحل صلاح منصور، حيث أنه من مواليد 17 مارس 1923 واشتهر الفنان الراحل بأداء دور العمدة في السينما المصرية بسبب شخصية "العمدة عتمان" بفيلم الزوجة الثانية مع النجمين سعاد حسني وشكري سرحان، واستطاع على مدار عمله فى الفن تقديم العديد من الشخصيات البارزة، واشتهر بتقديم أدوار الشرفي أفلامه.

ولد الفنان صلاح منصور، بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتخرج من معهد التمثيل عام 1947، وبدأ حياته الفنية على المسرح المدرسي عام 1938 أثناء دراسته، وعمل محررا في روز اليوسف عام 1940، وأسس المسرح المدرسي مع زكي طليمات كونه من زملاء دفعته فرقه المسرح الحرعام 1954، اشترك في العديد من المسرحيات، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، كانت أول أعماله فيلم "غرام وإنتقام" ومن أبرز أعماله "الزوجة الثانية، على هامش السيرة، ليل ورغبة"

في نهاية حياته أصيب بالعديد من الأمراض التي أصر على إخفائها علي أسرته، اضطر منصور أن يدخل المستشفى، وكانت تلازمه زوجته وابنه الأكبر مجدى، وكانت آخركلماته قبل الوفاة :"لا تبكوا، فقد عشت عمرى وأنا أكره أن أرى الدمع في عيونكم، ولن أحبها بعد موتى"، وتوفي صباح يوم 19 يناير 1979.