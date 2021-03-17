طرح بوستر منفرد لطارق عبد العزيز بمسلسل "فارس بلا جواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "فارس بلا جواز" بوستر منفرد للفنان طارق عبدالعزيز، الذي يشارك من خلاله في دراما رمضان المقبل.

ونشر "عبد العزيز" البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "للكوميديا علينا حق برضه.. رمضان كريم، وينعاد علينا الأيام بالخير، وربنا يجعلنا ضيوف خُفاف على قلوبكوا".

مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز وشيري عادل وسليمان عيد ومحمد ثروت، وطارق الإبياري، أحمد التهامي، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.