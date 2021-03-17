مي سليم عن شقيقتيها: "الأخوات هما السند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة مي سليم عن حبها لشقيقتيها الفنانة ميس ودانا حمدان.

ونشرت مي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"الأخوات هما السند، ربنا يخليكوا ليا".

يذكر أن الفنانة ميس حمدان، قد طرحت أغنية "صح صح"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

ويعُرض للفنانة مي سليم حاليًا مسلسل" خيط حرير" بطولة الفنانة مي عز الدين كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.