شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال فيلم الإثارة والتشويق الجديد Watcher قبل بدء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيارعلى الثلاثى مايكا مونرو "It Follows"، وكارل جلوسمان "Nocturnal Animals" وبيرن جورمان "Enola Holmes" للقيام ببطولة فيلم الإثارة "Watcher"، الذى يخرجه كلوي أوكونو، ومقرر بدء تصويره خلال شهر مارس الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

يمثل الفيلم الذي تم الإعلان عنه سابقًا أول فيلم روائي طويل لأوكونو، مخرج الفيلم القصير "Slut" الحائز على جائزة AFI، والذي يركزعلى فتاة صغيرة ساذجة تصبح هدفًا لسيدة قاتلة عندما تحاول إعادة اختراع نفسها لإثارة إعجاب الأولاد في بلدتها الصغيرة في تكساس.

يتبع فيلم Watcher الزوجين الشابين جوليا (مونرو) وفرانسيس (جلوسمان) أثناء انتقالهما إلى شقة جديدة معًا في بوخارست، تمامًا كما ينتشر الذعر على مستوى المدينة بشأن قاتل متسلسل محتمل طليق، وجوليا، التي تجد نفسها منعزلة في محيطها الجديد، تتألم بشكل متزايد من الاعتقاد بأنها مطاردة من قبل مراقب غير مرئي في المبنى المجاور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

يذكر أن إيرادات فيلم الـLive Action الجديد وصلت Tom and Jerryإلى 66 مليونًا و900 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم، وكان قد طرح العمل في 26 فبراير الماضى بـ دور العرض المختلفة، وأنقسمت الإيرادات بين 28 مليون و200 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و38 مليونًا و700 ألف دولار أمريكى حول العالم.

فيلم الـ Live Action الجديد Tom and Jerry وصلت مدته إلى ساعة و41 دقيقة، ويتم تحريك الشخصيات في الفيلم بأساليب مشابهة للعرض التليفزيوني الأصلي، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو.

وتلعب الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد توم للمساعدة فى إزاحة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتي توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفق موقع "فرايتي".