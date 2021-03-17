محمد لطفي وأبطال العمل في كواليس "بين السما والأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان محمد لطفي بصحبة صناع مسلسل "بين السما والأرض" خلال كواليس التصوير.

ونشر لطفي، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "أجمل ناس وأحلى كاست (بين السما والأرض).. رمضان ٢٠٢١ ".

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.