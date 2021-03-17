فن ومشاهير

صور| دينا داش تُطعم "زرافة" خلال شهر العسل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش صورُ لها من شهر العسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دينا في إحدى الصور وهي تُطعم "زرافة" خلال رحلتها إلى مدينة دبي.

واحتفلت البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، يوم الجمعة 12 فبراير الماضي، بعقد قرانها على محمود أبو الغيط، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

من جانب آخر؛ يواصل حاليا الفنان أحمد داش تصوير دوريه في مسلسلي "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي، و"نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كررارة، استعدادا للعرض في شهر رمضان.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا