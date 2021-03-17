إيمي سمير غانم تنشر صورتها بغطاء الرأس.. والجمهور: "ما شاء الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي غطاء الرأس.

ولم تعلق "إيمي" على الصورة، بينما حازت على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة، ومن بينهم الفنانة عبير صبري.

وجاءت تعليقات عدد من الجمهور على النحو التالي: "قمر ما شاء الله"، و"ربنا يحفظك ويحميكي"، وقمراية"، و"إنتي وبس يا نجمة"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، مسلسل "سوبر ميرو" الذي عرض عام 2019، وشاركها البطولة سمير غانم، حمدي الميرغني، سلوى عثمان، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ومن إخراج وليد الحلفاوي.