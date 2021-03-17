محمد الفلاح - مقلب مرعب.. كواليس برنامج رامز جلال في رمضان

الأربعاء 17 مارس 2021

يحرص رامز جلال على تصوير برنامجه الرمضاني في سرية تامة ولا يكشف فريق العمل أو الضيوف عن كواليس المقلب الجديد قبل ظهوره على الشاشة.



وفي الموسم الرمضاني الجديد 2021، يُطلّ الفنان المصري رامز جلال على جمهوره ببرنامج جديد يحمل اسم "رامز مريض نفسي" على قناة "MBC مصر"، بحسب صحيفة "أخبار اليوم".

ووفقاً للمصدر نفسه، يواصل جلال تصوير حلقات برنامجه الجديد وتنفيذ المقالب في العاصمة السعودية الرياض.

مقلب رامز جلال الجديد

وتدور المقالب في مدينة ملاهي في الرياض، إذ يحضر الضيف لتصوير برنامج يقوم خلاله بتجربة أحد ألعاب الملاهي وتستقر اللعبة على ارتفاع عال جداً بالضيف ويكون معلقاً في الهواء.

وتتعطل اللعبة بالضيف الذي تنتابه حالة من الرعب، ويبدأ رامز في التعليق على الموقف بطريقته المعتادة من خلال الغرفة الموجود فيها، وبعد انتهاء المقلب يكتشف الضيف أن رامز جلال وراء المقلب والبرنامج.

أزمة "تصريح الإعلاميين"

ويواجه رامز جلال شرطاً قانونياً لإجازة عرض برنامجه الجديد في شهر رمضان، بعدما اشترطت نقابة الإعلاميين المصريين عليه تقنين وضعه داخلها، وإلا فلن يحصل على تصريح مزاولة المهنة.

وحقق رامز جلال شهرة واسعة على مدار السنوات الماضية من خلال تقديم برامج مقالب في المشاهير، وكانت البداية مع برنامج "رامز قلب الأسد" ثم "رامز ثعلب الصحراء" ثم "رامز عنخ آمون" على قناة "الحياة" المصرية، ثم انتقل لعرض برنامجه على قناة "MBC مصر" في برامج "رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" و"رامز في الشلال" وأخيراً "رامز مجنون رسمي".