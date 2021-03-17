شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير : حولت 12% من أعمالى لأغانى نوبية.. ومقدرش أمشى حر فى شوارع ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير أنه حوّل أكثر من 12% من أغانيه إلى أغانى باللغة النوبية فى محاولة لنشر والمحافظة على اللغة النوبية، وذلك خلال حلوله ضيفا مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، كما تحدث عن مشواره مع الخال عبد الرحمن الأبنودى، من أغانى مسلسل "جمهورية زفتى" إلى "يونس" و"يا حمام بتنوح ليه"، حيث قال: "الأبنودى قال إنى لخصت حكاية 30 سنة من عمره فى أغنية يونس"، كما أشار منير إلى أنه زار الأبنوى فى آخر أيامه وأكد عليه أن يدفنه بيده، وبالفعل قام منير هو والمطرب على الحجار بدفن الخال.

وفى تقرير مصور خلال الحلقة قال المنتج نصر محرو: "أنا بشوف منير هو الكينج لأنه عنده مشوار مميز، وأكيد أضاف ليا كان حلم بالنسبالى، كمان منير متعاون جدا وليه طريقة معينة عشان أى حد يتكلم معاه لأنه مثقف موسيقيا جدا.. وأخيرا لازم أقول لمنير خد بالك من صحتك أنت عارف أد إيه أنت غالى وعالى".

وفى سياق آخر أشار الكينج إلى أن مصر تحضن كل نجوم الوطن العربى وكأنهم خلقوا بمصر منذ صباح وفريد الأطرش وأسمهان، حتى حسين الجسمى وإليسا، فلا أحد يشعر فى مصر أن هؤلاء النجوم ليسوا مصريين، فى حين أكد الكينج أنه غنى الكثير من اللهجات منها اليمنية والتونسية، ولديه معجبين حول العالم وليس العالم العربى فقط، حيث أشار إلى أن لديه أكثر من 2 مليون متابع فى ألمانيا لدرجة أنه لا يستطيع أن يسير حرا فى شوارع ألمانيا، لكن الآن حفلاته تصل لـ50 ألفا بعدما بدأ الغناء فى ألمانيا أمام 300 متفرج.

وفى تقرير مصور آخر خلال الحلقة قال المطرب محمد ثروت عن الكينج: "محمد منير مميز لدرجة إنه مالوش شبه، وليه طعم مش عند حد، ده غير إن محمد منير صحبته حلوة ودمه خفيف، وصوته ولكنته اللى مش عند حد.. وأخيرا كنت سعيد جدا لأنه هنأنى على أغنيتى الأخيرة (يا مستعجل الفراق).. ويا منير إنت أخ عزيز ربنا يديك الصحة وتفضل تغنى".