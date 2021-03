شكرا لقرائتكم خبر عن "هذه ليست جنازة" المرشح لأوسكار يفتتح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فيلم "this is not Aburial،lts aresurrection" ليكون فيلم افتتاح الدورة العاشرة وهذا الفيلم الذي رشحته دولة ليسوتو لسباق الأفلام الطويلة الدولي بمسابقة الاوسكار .

فقد دخلت دولة "ليسوتو" الأفريقية في سباق جوائز الأوسكار للمرة الأولى باختيار فيلم " هذه ليست جنازة ، إنها قيامة " للمخرج Lemohang Jeremiah Mosese لأفضل فيلم روائي دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 .



this is not Aburial،lts aresurrection

وتدور أحداث الفيلم عن أرملة تبلغ من العمر 80 عامًا تتعرض قريتها للتهديد بإعادة التوطين القسري عندما أعلنت السلطات المحلية عن بناء سد قريب وترغب تلك الأرملة في حماية منزلها - والمقبرة التي دُفن فيها أفراد عائلتها ، وتثير حركة مقاومة في مجتمعها، بينما تكشف خطوط الصدع في بلد ممزق بين ماضٍ زراعي ودفع لا هوادة فيه من أجل التنمية

الفيلم عرض من قبل ولأول مرة في العام الماضي في شارع Biennale College في البندقية قبل أن يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن "صناعة الأفلام ذات الرؤية المستقبلية" في مسابقة Sundance الدولية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتى الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وهيئة تنشيط السياحة ، وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبد الخالق، والفنان القديرسمير صبري والنجم محي إسماعيل.