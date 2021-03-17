حكاية اسم شهرتها وهذه أشهر أعمالها.. معلومات عن فاطمة كشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نقلت الفنانة فاطمة كشري، لإحدى المستشفيات بعد تعرضها مؤخرا لأزمة صحية.

"كشري" تعتبر من أشهر الكومبارسات، إذ قدمت في السينما والتليفزيون عددا من الأدوار الشهيرة.

وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة فاطمة كشري:

_ اسمها الحقيقي فاطمة السيد عوض الله، واكتسبت اسم شهرتها من عربة الكشري التي كانت تمتلكها وزوجها.

_ دخلت الفن عن طريق الصدفة، ففي أحد الأيام كانت عائدة لمنزلها، وكان يتم تصوير أحد الأعمال الفنية، ووقفت لبضعة دقائق للمشاهدة، وطلبت من الموجودين أن تظهر بالعمل، ليدلها أحدهم على مكتب للكومبارس.

_ في عام 1989، ظهرت فاطمة كشري للمرة الأولى في أعمال فنية، وكان ذلك بفيلمي "صراع الأحفاد" و"كتيبة الإعدام" ضمن مجاميع الكومبارس.

_ قالت إن أول أجر حصلت عليه هو 10 جنيهات.

_ أول أعمالها بالدراما التليفزيونية كان من خلال مسلسل "دهب قشرة" عام 2001

_ من أشهر أعمالها "أحلى الأوقات"، "سجن النسا"، "عريس من جهة أمنية"، "خالتي فرنسا".

_ ظهرت في الحملة الدعائية الشهيرة لقنوات "ميلودي" وحققت من خلالها شهرة واسعة.

_ كان آخر أعمالها مسلسل "عمر ودياب" بدور أم جابر، وعرض المسلسل في رمضان الماضي.