هيفاء وهبي بـ"البنفسجي" ومي عمر بـ"الأسود".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "بنفسجي" قصير.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق، من الريش، لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تصعد للطائرة.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له، نالت الصورة إعجاب الكثير من جمهوره.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ وجذاب.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، مرتدية "نظارة" شمسية.

أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة تجمعه بابنته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لم يظهر "حسني" ملامح ابنته.

أحمد جمال

نشر المطرب أحمد جمال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل سيارته، نالت الصورة إعجاب متابعيه.

ابتسام تسكت

نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع "كلابها، نالت الصورة إعجاب جمهورها

إيمي سالم



نشرت الفنانة إيمي سالم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال أنيقة.