الخميس والجمعة المقبل.. فرقة الأوبرا مع أوركسترا الوتريات على مسرح الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى بمشاركة عازف البيانو جريج مارتن، كورال أوبرا القاهرة وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو المصرية روسيلا سمير حفلين من إخراج هشام الطلي وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة المقبل 18، 19 مارس على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغانى ديزنى العالمية ويصاحبها تابلوهات للباليه تصميم محمد حامد منها فروزن، هيلفاير، انستازيا، علاء الدين، ماري بوبنز، هرقل، مولان، الجميلة والوحش، تانجلد إلى جانب مقتطفات وثنائيات من اهم الاوبرات الكلاسيكية ومختارات من المسرحيات الغنائية.. اداء ايمان مصطفي، وليد كريم، مني رفلة، عمرو مدحت، عماد عادل، اسامة طنطاوي، محمد البحيري، تامر توفيق ،الهامى امين، جولي فيظي، برهان الدين فاروق، جيهان فايد، انجي محسن، عزت غانم، سلمي الجبالي، نورستا المرغني، ابراهيم ناجي، داليا فاروق، اسامة على، جاكلين رفيق.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .