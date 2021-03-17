قناة “سبيس تون” تحتفل بعيدها الـ21.. “احتوت طفولتنا وشبابنا وشيخوختنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت قناة “سبيس تون” الموجّهة للأطفال والمراهقين بعديها الـ21، وأُطلق هاشتاغ بعنوان “عيد سبيس تون الـ21″، شارك فيه مئات المغرّدين من العالم العربي الذين عبّروا عن ذكريات الطفولة والمراهقة مع هذه القناة الأحبّ إلى قلوب جيل التسعينات، والتي كان شعارها “شباب المستقبل”.

وكانت من أكثر التغريدات تأثيراً، ما كتبه أحد المغرّدين: “قناة (سبيس تون) تمثّل جيل التسعينات وما بعده. وإن ظلّ جيل التسعينات هو جيلها الأعظم… كلّ الحب لقناة (سبيس تون)، فقد احتوت طفولتنا وشبابنا، ويبدو أنّها ستحتوي شيخوختنا أيضاً”.

انطلقت قناة “سبيس تون” في 15 من شهر آذار عام 2000، بفقرة أطفال ضمن تلفزيون البحرين الحكومي، وكقناة مستقلّة عام 2002، ولها مقرّان: الأول في دمشق، والثاني افتتح في 2003 في دبي.

القناة لها عشرة كواكب تُحدّد أصناف الرسوم المتحرّكة حسب المحتوى أو العمر. وتمتلك “سبيس تون” مجموعة من المستثمرين السوريين وتتضمّن مجموعة من الشركات المتخصّصة بالطفل والإنتاج والدوبلاج والنشر. في العام 2016 أصبحت تُبث في 22 دولة، وتُحقق مشاهدات أكثر من 130 مليون مُشاهد.

وتُعتبر ثالث قناة مُتخصصة في الرسوم المتحركة في العالم العربي. وتعرض المسلسلات الكَرتونية العالميّة، إضافة إلى عدد من الأغاني والأناشيد والفقرات القصيرة الهادفة، ذات الطابع الفكاهي والتثقيفي والديني.