شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تسجل أغنية جديدة بعنوان "ماتشرفوش الرجالة" من كلمات أيمن طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة أمينة في أغنية جديدة مع الشاعر أيمن طويل تحمل اسم "ماتشرفوش الرجالة"، من ألحان هانى فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى حسبما أكد كاتب الأغنية لـ"الخليج 365" مشيراً إلى انه سعيد بالتعاون مع أمينة فى الأغنية متمنياُ أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

طرحت أمينة مؤخراً أغنية "زى مانا" من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وقدمتها بشكل جديد عن أغانيها السابقة، وتقول كلمات الأغنية زى أنا ما فرقتش وياكم .. انتوا مش فارقين ويايا..وبقولكم انا مش هنساكم .. والطيبة هرميها ورايا..أيامكو صعبة معايا.. حسابكو جي تقيل..عارفين تعدوا ورايا.. واللي يسد يشيل..مابقتش باقي عليكم.. ولا ناوى حتي اسامحكم..والبركة فعلا فيكم .. الفاتحة بقي على روحكم..بنفس سلاحكوا هدبحكوا.. ومش هرحمكوا ولا ثانية..وسدوا قصادى انا راضي .. ويا انا بقي يا انتوا في الدنيا..أمنتكوا وانتوا ما عملتوش .. حساب للعشرة وغدرتم.

كما طرحت أمينة أيضاً مطلع العام الجارى أغنية "سوق الجدعنة"، والتى جمعتها بالمطرب محمود معتمد من كلمات وألحان وتوزيع اسلام مونتى، وظهرت فى الكليب بشكل جديد ومختلف مزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب، تدور قصة كليب عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر.