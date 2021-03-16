“لبست تيابي السود”.. نجوى كرم تناجي طير الفينيق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عبّرت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن حزنها بسبب الأوضاع التي يمرّ بها لبنان، من خلال الأغنية الوطنية “ليش مغرّب” التي قدّمتها بصوتها منذ سنوات وأحدثت من خلالها ضجة كبيرة آنذاك.

وظهرت كرم في فيديو في سيارتها وهي تستمع للأغنية، فيما تظهر غالبية المتاجر مقفلة من النوافذ بصورة محزنة جداً، وذلك بسبب تردّي الأوضاع الإقتصادية التي يمرّ بها البلد.

واختارت كرم من الأغنية المقطع الآتي: “كتب ولادي كانوا همّي، الدوا غالي لوجع إمّي، صار حقّو أغلى من دمّي، لبست تيابي السود”.

وعلّقت كرم على الفيديو: “ناطرينك يا طير الفينيق تقوم من تحت الرماد”.