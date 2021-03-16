“المنظمة” يتفوّق على “المؤسس عثمان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعدما حققت الحلقة الأولى من المسلسل التركي”المنظمة” نسبة مشاهدة 10.10، والذي بدأ عرضه الأسبوع الماضي، حققت الحلقة الثانية منه نسبة أعلى بلغت 13.67 متفوّقاً بذلك على “المسلسل عثمان” الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة، وكان الأكثر حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة عرضه أمس الأحد.

بدأ يوم الأحد الماضي عرض المسلسل التركي “تشكيلات” أو “المنظمة” على قناة “اي أر تي” الحكومية ، وهو أوّل مسلسل يعرض أحداث من سجلات المخابرات التركية ويصور في العاصمة أنقرة، ورصدت له ميزانية ضخمة.

وأثارت الحلقة الأولى منه استياء عدد من الجمهور العربي، بعد ظهور الممثلين وهم يتحدّثون اللغة العربية ويقاتلون في سوريا.

واستخدم بطل العمل سراردر، طاقة هوية إماراتية مزيّفة لدخول سوريا، الأمر الذي فُسر على أنه اتهام مباشر للعرب بالإرهاب وإساءة إليهم.

وحققت الحلقة الأولى من المسلسل عبر “يوتيوب” 5.4 ملايين مشاهدة وهو من بطولة شاغلار أرطغرل ودينيز بايسال ومسعود منه.