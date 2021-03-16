هل من موسم جديد لمسلسل “أنت أطرق بابي”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: ذكر موقع “تي في 100” التركيّ، أنّ مسلسل “أنت أطرق بابي” سينتهي عند هذا الموسم، ولن يكون هناك موسم ثانٍ منه، الأمر الذي أحزن جمهور المسلسل الذي يُعتبر في أغلبه من المراهقين.

من جهة أخرى، ذكرت صحف تركيّة، أنّ بطلة المسلسل هاندا ارتشيل، تعيش علاقة حبّ سرّية مع رجل الأعمال مراد أكدوغان منذ شهر، وحتى لا تظهر علاقتهما إلى العلن، فإنّ هاندا لم تقم بمتابعته على مواقع التواصل.

هاندا، وبعد انتشار خبر علاقتها بمراد أكدوغان، تعرّضت لانتقادات ساخرة، منها أنّه بدأ عصر مراد الثاني، في إشارة إلى علاقتها السابقة بالمغنّي مراد دالكيتليتش.