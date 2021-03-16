الأمير فيليب يغادر المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قال شاهد من “رويترز” اليوم الثلثاء، إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا غادر مستشفى في لندن كان يُعالج فيه.

وكان دخل الأمير البريطاني، دوق إدنبره، إلى المستشفى في إجراء احترازي بعد إصابته بوعكة لا علاقة لها بكوفيد-19.

وجاء في بيان يوم دخوله، أنّ “دخول الدوق إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيب جلالته بعدما شعر بتوعك. من المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لأيام قليلة للمتابعة والراحة”.

وذكر مصدر ملكي أن الأمير فيليب (99 عاماً) يشعر بتوعك منذ فترة قصيرة ودخل المستشفى على قدميه ومن دون مساعدة. وأضاف أنه لا يعاني من شيء له علاقة بكوفيد-19.

ويقيم الأمير والملكة في قصر ويندسور غربي لندن خلال جائحة فيروس كورونا، حيث أكّد المصدر إن الملكة لا تزال في القصر.

وكان الأمير، الذي اعتزل الارتباطات الرسمية في آب 2017، قد دخل المستشفى في أواخر عام 2019.