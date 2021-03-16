إمّي.. نانسي عجرم تهدي الأمهات أغنية في عيدهن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: “إمّي.. صغيرة الهدايا كتير عقياسك” بهذه الكلمات أهدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأمهات أغنيتها الجديدة “إمّي” بمناسبة عيد الأم الذي يحتفل به العالم في 21 آذار/مارس من كل عام.

أغنية “إمّي” من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق كما صورتها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج سمير سرياني وسيتم عرض العمل في الأيام المقبلة.

وكان قد سبق إطلاق الأغنية عرض مقاطع فيديو عبر صفحات نانسي الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت من خلالها وهي تروي قصصًا مميّزة جمعتها مع والدتها.

يشار إلى أنّ نانسي عجرم، هي أم لثلاث بنات هن ميلا وإيلا ولِيا.